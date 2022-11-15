الداخلية التركية تلمّح إلى تورط الولايات المتحدة في هجوم اسطنبول

ألمح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى احتمال تورط الولايات المتحدة في الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال وسط اسطنبول يوم الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شبه الوزير تعزية واشنطن بـ "القاتل الذي يمشي في جنازة ضحيته"، وأضاف، أن أنقرة تثق بوقوف أنصار حزب "العمال الكردستاني" وكذلك وحدة حماية الشعب (YPG) وراء الانفجار، وبحسب الوكالة، فإن واشنطن تدعم وحدات حماية الشعب في الأزمة بسوريا.

وكان حزب "العمال الكردستاني" أعلن في وقت سابق، عدم تورطه في تنظيم هجوم إرهابي على شارع الاستقلال بوسط اسطنبول.

ووقع الانفجار بشارع الاستقلال في اسطنبول يوم الأحد 13 نوفمبر، مخلفا ستة قتلى وأكثر من 80 مصابا.

وأعلنت أجهزة إنفاذ القانون التركية، اعتقال المواطنة السورية أحلام البشير للاشتباه بتورطها بوضع القنبلة في المكان، ورجل لم يتم الكشف عن هويته، كما أفاد المسؤولون، بأن البشير اعترفت أثناء الاستجواب بعلاقتها بحزب "العمال الكردستاني".

المصدر: لينتا.رو