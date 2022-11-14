شمال نيجيريا.. بوكو حرام تقتل نحو عشرين امرأة بتهمة ممارسة السحر

قتل مسلحون من بوكو حرام نحو 20 امرأة يشتبه في أنهن مارسن السحر بعد وفاة مفاجئة لأبناء قائد في الجماعة الجهادية في شمال شرق نيجيريا، بحسبما أفاد به أقارب الضحايا.

وقالت المصادر إن نحو 40 امرأة اعتقلن الأسبوع الماضي واحتجزن في قرية أهرازا قرب بلدة غووزا بولاية بورنو بأوامر من الجماعة .

وقالت تالكوي لينبي التي فرت إلى مايدوغوري عاصمة المنطقة: "قال قائد الجماعة إنه سيحقق في تورطنا في وفاة أطفاله وسيسلط علينا العقوبة المناسبة إذا ثبتت إدانتنا".

وأضافت المرأة البالغة 67 عاما :"أمر الخميس بقتل 14 منا وكنت محظوظة لأنني لم أكن واحدة منهن فصديقي الذي كان من بين الرجال الذين يحرسوننا ساعدني على الهرب في نفس الليلة".

ولا يزال مصير باقي النساء الموقوفات مجهولا.

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وممارسة الشعوذة ليست نادرة في نيجيريا رغم المحافظة الدينية في البلاد التي تنقسم بين شمال يغلب عليه المسلمون وجنوب يغلب عليه المسيحيون.

ولم يتفاعل الجيش النيجيري على الفور مع أسئلة الصحافة، لكن مصادر أمنية قالت إنه يجري تحقيقا.

وقالت مفوضة شؤون المرأة في ولاية بورنو لفرانس برس إنها لم تسمع بالحادث لكنها أكدت أنها ستنظر في الأمر.

وتواجه قوات الأمن النيجيرية صعوبات في مكافحة جماعة بوكو حرام والتنظيمات الأخرى ، وقد أدى التمرد الجهادي في شمال البلاد إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين منذ عام 2009.

المصدر: أ ف ب