حميميم: الدفاعات السورية أسقطت 3 صواريخ أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي على ريف حمص من أجواء لبنان

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت ثلاثة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في ريف حمص من الأجواء اللبنانية.

وأوضح نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، أنه "في 13نوفمبر2022، من الساعة 18:30 إلى 18:35، شنت مجموعة مقاتلات F-15 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية غارة جوية بثمانية صواريخ كروزعلى أهداف في المنطقة وفي مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية ثلاثة صواريخ ".

وعشية الهجوم الصاروخي لسلاح الجو الإسرائيلي، تعرض مطار الشعيرات العسكري، على بعد 165 كم من دمشق، للهجوم وأسفر ذلك عن مقتل جنديين سوريين وإصابة ثلاثة آخرين.

المصدر: تاس