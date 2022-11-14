الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات شولتس

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني لدى طهران هانس إدو موتسل، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، في أعقاب انتقاد المستشار الألماني أولاف شولتس، للسلطات في طهران.

أكدت الخارجية الإيرانية في بيان أنه: "عقب التصريحات غير المسؤولة من قبل المستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء سفير ألمانيا هانس إدو موتسل اليوم الاثنين، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وأضاف البيان أنه خلال الاستدعاء، أدانت الخارجية التصريحات "غير المسؤولة" للمستشار الألماني، وعبرت عن "استهجانها الشديد للنهج الألماني التخريبي تجاه الأوضاع الداخلية في إيران".

وأمس الأحد، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمجموعة مناهضة لإيران، وندد بتصريحات ماكرون وشولتس إزاء الاحتجاجات.

وسبق أن أعلنت الخارجية الإيرانية أنها استدعت سفير ألمانيا لدى طهران الشهر الماضي، ردا على "المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن مواقف ألمانيا الاستفزازية وتدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده سيدمران العلاقات بين البلدين وستكون لهما تبعات طويلة الأمد.

المصدر: وكالات