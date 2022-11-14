الصين.. المواطنون غير راضيين على قيود الحجر الصحي (فيديو)

خرج سكان منطقة غوانزو بمقاطعة غوانغدونغ الصينية في مظاهرة للتعبير على عدم رضاهم بسبب قيود الحجر الصحي المفروضة من طرف السلطات.

واندلعت أعمال شغب في المنطقة وقام سكان المدينة الصينية بهدم الحواجز بسبب موجة جديدة من العزلة الوبائية.

وأفاد شهود عيان أن الحكومة أرسلت الشرطة للتحكم في الوضع واتخاذ إجراءات صارمة حيال أولئك الذين انتهكوا "الحقوق القانونية للحماية الشخصية للمواطنين".

وأعلنت الشرطة الصينية سابقا اعتقال سبعة أشخاص في أعقاب اشتباك بين السكان والسلطات التي تفرض قيود الحجر الصحي المرتبطة بفيروس كورونا في شمال شرقي البلاد.

وفي حين لا تزال أعداد الإصابات منخفضة نسبيا، اتبعت الصين سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، والمتمثلة في فرض حجر صحي وعمليات إغلاق وإجراء اختبارات إجبارية يومية أو شبه يومية للسكان.

المصدر: إزفيستيا