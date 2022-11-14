بوريل يقدر حجم المساعدة العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بنحو ثمانية مليارات يورو

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لأوكرانيا في اجتماع عقد في بروكسل يوم الاثنين، وقدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، حجم المساعدة بنحو ثمانية مليارات يورو.

وعلق بوريل على الانتقادات التي وردت في وسائل الإعلام بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة أنه "طلب من الطاقم العسكري تقدير المبلغ الإجمالي للدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا بأكبر قدر من الدقة وذكر أنه تم نقل ما لا يقل عن 8 مليارات يورو من الأسلحة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أساس ثنائي".



وقال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن كييف تتوقع تلقي 7.8 مليار دولار من الشركاء الأجانب في نوفمبر وديسمبر.

ونقلت صحيفة "أوكرينفورم" عن مارشينكو قوله: "من المتوقع أن نحصل على حوالي 4.8 مليار دولار في نوفمبر، والتمويل الخارجي لشهر ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار".

ووفقا له، إذا كنا نتحدث عن مثل هذا المستوى من التمويل في سبتمبر وأكتوبر، لكان الوضع قد تطور بشكل إيجابي للغاية، ولكن الوضع الآن "أكثر تعقيدا إلى حد ما"، حيث إن الإنفاق هو الأعلى في نوفمبر وديسمبر.

وأشار إلى أن حكومة أوكرانيا تبحث عن "كل الفرص اللازمة" للتمويل في شهري نوفمبر وديسمبر دون أي تعقيدات، وإنفاق جميع النفقات اللازمة.

وذكر مارشينكو سابقا أنه في عام 2023، تحتاج الدولة إلى تمويل خارجي إضافي لتقليل عجز الموازنة العامة، والذي يقدر بنحو 38 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي