جندي إسرائيلي يردي رجلا بذريعة أنه مهاجم فلسطيني
AFP
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أفادت تقارير بأن جنديا إسرائيليا أردى اليوم الاثنين رجلا في مدينة شمال تل أبيب، ظن خطأ أنه مهاجم فلسطيني.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الجندي فتح النار عندما شعر بأنه "غير آمن لدى اقتراب مواطن منه بطريقة مشبوهة" في محطة للحافلات في مدينة رعنانا، في واقعة أسفرت أيضا عن جرح شخصين.
ولم تكشف الشرطة تفاصيل حول هوية الضحية واكتفت بالإشارة إلى فتح تحقيق بشأن صحّته الذهنية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية عدة أن الجندي خشي من تعرضه لهجوم على يد فلسطيني.
المصدر: "فرانس برس"