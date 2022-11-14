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بايدن: لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين ومشاكل تايوان يجب أن تحل سلميا

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بايدن: لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين ومشاكل تايوان يجب أن تحل سلميا
AFP
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين"، معتبرا أن "مشاكل مضيق تايوان يجب أن تحل سلميا".

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وبعد لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20، قال بايدن: "لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين، ومشاكل مضيق تايوان يجب أن تحل سلميا".

وأضاف بايدن: "طلبت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة الصين بهدف إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة".

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، علق بايدن قائلا: "مستمرون في توفير الدعم للأوكرانيين".

وأردف: "لا يمكن أن ندخل في أي مفاوضات من دون حضور الأوكرانيين".

وعلى صعيد بلاده، اعتبر بايدن أن "الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت التزاما من الشعب الأمريكي تجاه الديمقراطية".

المصدر: RT

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