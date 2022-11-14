بايدن: لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين ومشاكل تايوان يجب أن تحل سلميا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين"، معتبرا أن "مشاكل مضيق تايوان يجب أن تحل سلميا".

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وبعد لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20، قال بايدن: "لا ينبغي أن تندلع حرب باردة مع الصين، ومشاكل مضيق تايوان يجب أن تحل سلميا".

وأضاف بايدن: "طلبت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة الصين بهدف إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة".

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، علق بايدن قائلا: "مستمرون في توفير الدعم للأوكرانيين".

وأردف: "لا يمكن أن ندخل في أي مفاوضات من دون حضور الأوكرانيين".

وعلى صعيد بلاده، اعتبر بايدن أن "الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت التزاما من الشعب الأمريكي تجاه الديمقراطية".

المصدر: RT