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ماكرون سيرفع سماعة الهاتف بعد قمة مجموعة العشرين ليتحدث إلى بوتين.. لكن عن ماذا؟

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ماكرون سيرفع سماعة الهاتف بعد قمة مجموعة العشرين ليتحدث إلى بوتين.. لكن عن ماذا؟
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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، حسبما ما ذكرته إذاعة بي إف إم نقلا عن قصر الإليزيه.

ونقلت القناة عن ممثل عن الإدارة الرئاسية الفرنسية: "سيواصل ماكرون الحديث مع بوتين وسيتصل به بعد قمة مجموعة العشرين".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة "مجموعة العشرين" المزمعة في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

بعد ذلك، تم تحديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على رأس وفد بلاده في "قمة العشرين" بدلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وستعقد قمة "مجموعة العشرين" في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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