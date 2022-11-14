من سيمثل العرب؟.. نظرة عامة على الكنيست الإسرائيلي الـ25

بعد 14 يوما من الانتخابات، سيؤدي الكنيست الإسرائيلي الـ25 اليمين الدستورية. وهو خامس كنيست ينتخب في أقل من 3.5 سنوات. فكم عدد النساء فيه، وبأي مقدار سيمثل المجتمع العربي؟

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن 23 من الذين سيؤدون اليمين كأعضاء في الكنيست هم برلمانيون لأول مرة، 7 منهم من الليكود و7 آخرون من قائمة الصهيونية الدينية، ثلاثة آخرون سيعودون إلى الكنيست هم: داني دانون ونسيم فطوري من "الليكود"، ويوسف عطاونا من حزب "حداش-تاعل".

أما أقدم عضو في الكنيست هفو موشيه غافني، الذي انتخب لأول مرة للكنيست في عام 1988، يليه زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، الذي انتخب أيضا لأول مرة في عام 1988 لكنه لم يخدم في الكنيست الخامس عشر (1999-2003).

وفي الانتخابات بين أعوام 1988 و2015 ، كانت هناك زيادة ثابتة تقريبا في عدد النساء اللواتي فزن بمقاعد في الكنيست: من 7 في عام 1998 إلى 29 في عام 2015. وفي الانتخابات الخمسة التي أجريت منذ ذلك الحين، تراوحت أعداد النساء بين 28 و30.

وبلغ تمثيل النساء في الكنيست الأخير المنتهية ولايته أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36 امرأة. وفي الكنيست الـ25 الجديد سيتراجع عدد النساء إلى 29.

أما الائتلاف الذي من المتوقع أن يدعم الحكومة السابعة والثلاثين فسيضم تسع نساء فقط من بين أعضائه البالغ عددهم 64، وستضم المعارضة 20 امرأة من أصل 56.

هذا وتقلص التمثيل البرلماني العربي إلى أدنى حجم له في العقدين الماضيين، حيث سيضم 10 أعضاء فقط من غير اليهود. وحسب الصحيفة فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض نسبة التصويت في الوسط العربي والانقسام في القوائم العربية.

وأشارت إلى أن سبب آخر للانخفاض في التمثيل العربي في الكنيست هو عدم وجود أعضاء كنيست عرب من الأحزاب "العامة" الأخرى. على سبيل المثال، ضم الكنيست العشرون (المنتخب عام 2015) أربعة أعضاء عرب، من حزب العمل، وإسرائيل بيتنا، والليكود، وميرتس.

أما في الكنيست الـ24، فكان هناك خمسة أعضاء من هذه الأحزاب، اثنان من ميرتس، وواحد من كل من إسرائيل بيتنا والليكود والعمل.

أما في الكنيست الـ25 فلن يكون هناك سوى عضو الكنيست الدرزي المخضرم حمد عمار (إسرائيل بيتنا)، الذي وصل إلى الكنيست الجديد في اللحظة الأخيرة، بفضل بطاقات الاقتراع المزدوجة.

أما متوسط ​​عمر أعضاء هذا الكنيست فهو 50 عاما ونصف العام، أكبرهم حاييم كاتس (75) ونتنياهو (73) وميكي ليفي وإسحاق غولدكنوبف (71).

كما أن هناك 12 عضو كنيست دون سن الأربعين، أصغرهم هو إسحاق واسيرلاف (30 عاما)، ويوراي لاهاف - هيرتزانو (34)، وألموج كوهين (35).

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"