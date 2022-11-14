هولندا تخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني

قال وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، اليوم الاثنين، إن هولندا ستخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني.

وأضاف هويكسترا في مؤتمر صحفي مشترك في لاهاي مع وزيرة الدفاع، كايسا أولونغرين، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "سنخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني، بما في ذلك الحصص الغذائية وإمدادات الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف وشحنات الوقود".

ولفت إلى أن هولندا ستخصص 20 مليون يورو إضافية للصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي