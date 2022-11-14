مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأمريكية

أعلنت جامعة فيرجينيا الأمريكية، إلغاء الدراسة، على إثر إطلاق نار وقع ليل الأحد- الاثنين في حرم الجامعة، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين، فيما لا يزال مطلق النار طليقا.

وأكد رئيس الجامعة، جيم رايان، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار مساء الأحد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، كاشفا أن مطلق النار هو تلميذ في الجامعة ويدعى، دارنيل جونز جونيور.

وكانت الجامعة وجهت تحذيرا إلى الطلاب والموظفين، طلبت منهم الاحتماء بعد تقرير عن إطلاق النار على الحرم الجامعي.

كما نشرت إدارة شرطة الجامعة إشعارا على الإنترنت يفيد بأن العديد من وكالات الشرطة تبحث عن مشتبه به يعتبر "مسلحا وخطيرا".

المصدر: cbs news