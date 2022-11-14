جنرال سابق في الناتو: انسحاب القوات الروسية من خيرسون لايمثل منعطفا استراتيجيا لأوكرانيا

قال الجنرال جون بول بالوميرو، القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي، في مقابلة مع BFMTV إن التحول الحاصل في خيرسون لايمثل منعطفا استراتيجيا لصالح الأوكرانيين.

وأضاف الجنرال: "لا، لا أعتقد ان يكون ما حدث في خيرسون منعطفا استراتيجيا (للأوكرانيين)".

وتابع قائلا: "أولا لأن الروس تراجعوا بشكل مرتب ونجحوا في تحقيق تراجع استراتيجي، وجاءت الخطوة دون قتال .. الروس اتبعوا هذا الحل بشكل اختياري، وهو تحرك لصالحهم، حافظوا بهذا على جيشهم.

ثانيا لا يزال الروس يسيطرون على 60% من منطقة خيرسون.

ثالثا بات نهر دنيبر حاجزا أمام الأوكرانيين ودرعا للروس غير قابل للاختراق".

وكان الجيش الروسي قد أجلى غالبية المدنيين من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى في خيرسون، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل جميع قواتها وعتادها العسكري وأسلحتها من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء مواصلة القوات الأوكرانية استهداف سد كاخوفكا في خيرسون، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات وإغراق المنطقة بالكامل في حالة تدميره، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح، ويهدد بعزل القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، عند عدم انسحابها من هناك.

إضافة إلى ذلك، كانت المجموعة الروسية الواقعة بالقرب من خيرسون تواجه صعوبات في الإمداد بسبب قصف المدفعية الأوكرانية المستمر لممرات النقل.

هذا وحاولت القوات الأوكرانية مرات عديدة استهداف المعابر التي تقل المدنيين لمنع وعرقلة انتقالهم من الضفة اليمنى إلى الضفة السرى لنهر الدنيبر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بإخراج وإجلاء سكان مدينة خيرسون من المنطقة التي تتعرض لقصف أوكراني، منوها "بأنه يجب ألا يعاني السكان المدنيون من القصف والهجوم والهجوم المضاد وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالعمليات العسكرية".

المصدر: RT