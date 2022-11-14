مراسلة "RT" تفضح وكالة "أسوشتيد برس" بعد ترويج إشاعة عن لافروف

قالت مراسلة قناة "RT" الناطقة بالإنجليزية، إن مراسلي وكالة "أسوشيتد برس" امتنعوا عن التعليق عن مصدر الإشاعة التي بثتها الوكالة عن نقل وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى في بالي.

وظهرت مراسلة "ٌRT" في مقطع فيديو قامت بتسجيله أثناء استفسارها من مراسلي وكالة أسوشيتد برس التي بثت الإشاعة، عن اسم مصدر معلوماتهم التي قالوا إنهم تلقوها من مصدر إندونيسي دون تحديده.

وتساءلت الصحفية كيف يمكن لوكالة "أسوشيتد برس" نقل مثل هذا الخبر في الوقت الذي يجلس فيه لافروف غير بعيد منهم.

وفي وقت سابق علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدوره في مقطع فيديو، على الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة في معظم الأحيان.

ووصف مثل هذه الأخبار الزائفة باللعبة السياسية التي تتبعها وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات، مشيرا أيضا إلى ما تبثه وسائل الإعلام تلك من شائعات حول صحة الرئيس فلاديمير بوتين.

تجدر الاشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي وصل أمس الاحد إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 في جزيرة بالي.

المصدر: RT