مصادر إعلامية روسية: مباحثات روسية أمريكية في أنقرة يحضرها عن الجانب الروسي رئيس المخابرات الخارجية

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن بدء المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في أنقرة.

وقد وصل مدير المخابرات الروسية الخارجية سيرغي ناريشكين إلى العاصمة التركية، ولم يتم الإعلان عن هذا الاجتماع علنا من قبل.

ولم تعلق موسكو أو واشنطن على المعلومات الخاصة بهذه المحادثات، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات بهذا الشأن، كما أشارت الصحيفة إلى أن مصادرها امتنعت عن الإدلاء بتفاصيل عن المحادثات. في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن معلومات توفرت الأسبوع الماضي حول مناقشة اجتماع محتمل للجنة الاستشارية بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

وكانت عمليات التفتيش الدولية بموجب "ستارت" قد تم تعليقها عام 2020، وكانت آخر مرة اجتمعت فيها اللجنة الاستشارية الروسية الأمريكية في خريف عام 2021.

المصدر: كوميرسانت