الأمم المتحدة تدين تجدد القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تجدد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كردستان العراق، والتي أدت إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 8 آخرين.

وقالت الأمم المتحدة: "ندين تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية".

وشددت على أنه "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه"، معتبرة أن "الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، سقوط قتيل وثمانية جرحى في القصف الإيراني على قضاء كويسنجق في أربيل بشمال العراق.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "اطلعت على الخبر قبل قليل عبر جهات إعلامية، ولا أستطيع تقديم تفاصيل"، مشيرا إلى "أننا أكدنا دائما أنه في حال استمرار التهديدات من منطقة إقليم كردستان العراق، ونشاط الجماعات الإرهابية الانفصالية في تلك المنطقة، سوف تدافع إيران عن أمن مواطنيها، ولن تسكت عن هذه التجاوزات".

المصدر: RT