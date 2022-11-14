الخارجية الإيرانية تعلق على اقتراح موسكو التوسط بين الرياض وطهران لحل الخلافات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، تعليقا على اقتراح موسكو التوسط بين طهران والرياض، إنها ترحب بالأدوار الإيجابية لأي دولة في إطار حسن النية لإيجاد أجواء إيجابية بين دول المنطقة.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن طهران تؤيد كذلك الوساطة العراقية، مشيرة إلى أن بغداد أعربت عن استعدادها لاستمرار دورها الايجابي بها الشأن.

وأوضح المتحدث أن إيران ملتزمة بمسار المفاوضات والاتفاقات الحاصلة مع السعودية، وتأمل أن يمهد الطرف الآخر الطريق لاستكمال المفاوضات من خلال التزامه بهذه الاتفاقات.

كما أعرب كنعاني عن رفض ما وصفها بالادعاءات الإعلامية حول تهديد إيران لدول الجوار، مضيفا أن هذه الأنباء تأتي في سياق سياسة رهاب إيران التي تمارسها الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران ملتزمة بتعهداتها تجاه دول الإقليم، وتصرفت دائما بمسؤولية تجاه أمن و استقرار الإقليم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعربت الأسبوع الماضي، استعداد موسكو لأن تصبح وسيطا في الاتصالات بين إيران والسعودية لحل الخلافات بينهما، مؤكدة أن المشاكل الموجودة يجب حلها عن طريق الحوار.

المصدر: RT + وكالات