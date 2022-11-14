طهران: حظر واشنطن للوقود الإيراني يستهدف الشعب اللبناني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن التهديد الأمريكي للبنان بشأن استخدام الوقود الإيراني، يستهدف الشعب اللبناني.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى أن "هذا الحظر يستهدف الشعب اللبناني"، معتبرا أن الحكومة الأمريكية تستخدم العقوبات كـ"آداة غير قانونية وغير إنسانية".

وشدد على أن "إيران لا تعترف بالعقوبات الأحادية الأمريكية، وتتابع علاقاتها مع الدول، ولا سيما الحكومة اللبنانية، بناء على المصالح المشتركة"، واصفا المواقف الأمريكية بأنها "قرصنة دولية وتفتقد لأي أساس قانوني، وعلى دول العالم أن تتخذ موقفا بهذا الشأن".

المصدر: RT