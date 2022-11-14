وزارة الخارجية الإيرانية عن الأزمة الأوكرانية: نحن على الحياد ولا نميل إلى أي طرف

صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن طهران أعلنت مواقفها بصورة شفافة وواضحة بشأن الأزمة الأوكرانية، مشددا على حياد بلاده تجاه هذه القضية.

إقرأ المزيد

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي: "نحن في حالة حياد فعال.. لسنا طرفا في هذه الحرب، ولا نميل لأي طرف، بينما نقوم بإجراءات لإنهاء الصراع عبر الحلول السياسية".

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "ايران تؤكد أنها لم تسلم أي معدات عسكرية لروسيا للاستخدام في أوكرانيا.. والتعاون الدفاعي بين ايران وروسيا يعود لما قبل الحرب الأوكرانية، ويأتي هذا التعاون في اطار قانوني وشفاف".

وأشار من جهة أخرى إلى أن بلاده كانت لديها "علاقات ودية مع أوكرانيا.. وردنا على تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الأوكراني في إيران كان ردا حكيما".

وأكد كنعاني أن "إيران ليست جزءا من أي تحالف عسكري ضد أي دولة"، محذرا في الوقت نفسه من أن بلاده "سترد بحزم ضد أي خطوة تستهدف أمنها. أي دولة تقوم بتهديدنا واتخاذ مواقف خارجة عن إطار القانون الدولي يجب أن تتحمل مسؤولية وتبعات خطواتها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا التصريح: "نواصل خطواتنا الدبلوماسية، وملتزمون بمسار الدبلوماسية بهذا الصدد، ونامل ألا تتأثر السلطات الاوكرانية بالضغوط الخارجية، ولا تلعب وفق المخطط المرسوم من قبل بعض الدول".

المصدر: RT