القنصلية الروسية: إصابة ثلاثة مواطنين روس في الهجوم الإرهابي باسطنبول

أفادت القنصلية العامة الروسية في تركيا بإصابة ثلاثة مواطنين روس في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس وسط اسطنبول.

وقالت القنصلية إن الجرحى ليسوا في حالة خطيرة.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بعواقب الهجوم الإرهابي.

ووقع تفجير إرهابي أمس الأحد في شارع الاستقلال في إحدى المناطق المركزية بمدينة اسطنبول، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.

واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حزب العمال الكردستاني (التركي) بالضلوع في الانفجار. وتم اعتقال 46 شخصا على صلة بالهجوم.

المصدر: نوفوستي