الإندبندنت: دعوات لسوناك للاعتذار من اليابان بعد تصريح عنصري

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن القمة الخارجية الأولى لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع زعماء العالم الآخرين، مهددة بسبب خلاف دبلوماسي أثاره تصريح لوزير سابق في حزب المحافظين.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الحكومة اليابانية اشتكت من التعليقات التي أدلى بها وزير القوات المسلحة البريطاني السابق، مارك فرانسوا، حول اليابان في مجلس العموم البريطاني، وطالبت بتصحيحها.

وقال متحدث: "سفارة اليابان أبلغت النائب مارك فرانسوا أن الكلمة المستخدمة غير مناسبة وطلبت التصحيح".

ودعا وزير خارجية حكومة الظل (حزب العمال)، ديفيد لامي، سوناك إلى الاعتذار نيابة عن حزبه قبل انعقاد مجموعة العشرين G20، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ويأتي الخلاف بعد أيام من انتقاد وزير من حزب المحافظين لاستخدامه عبارة "الرجل الصغير" في إشارة إلى الصين، بينما استخدم مارك فرانسوا كلمة عنصرية للإشارة إلى اليابانيين.

وكان فرانسوا قد وجه الاثنين الماضي سؤالا إلى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن سبب التأخير في بناء الفرقاطة من النوع 26، قائلا: "لماذا تستغرق شركة BAE Systems، أعواما عدة، 11 عاما بالتحديد، لبناء سفينة يمكن أن يبنيها الـJaps في أربعة أعوام؟".

وقد أدينت تعليقاته على أنها "افتراء عرقي"، وقال رئيس مجلس العموم، ليندساي هويل إنه لا ينبغي استخدام كلمة Japs للاشارة إلى اليابانيين.

بدوره، قال فرانسوا في بيان إنه لم يكن يقصد "عدم الاحترام أو الإساءة"، وأنه استخدم المصطلح "كاختصار للإشارة إلى اليابانيين، وكنت أطرح سؤالا حول بناء السفن البحرية".

يذكر أن Jap هو اختصار باللغة الإنجليزية للإشارة إلى الفرد الياباني، وينظر إليها على أنها كلمة عنصرية.

المصدر: "الإندبندنت"