"إيبولا" يزحف إلى شرق أوغندا

قالت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد، خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.

وأعلنت وزيرة الصحة، روث أسينغ، في تغريدات عبر تويتر، عن تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا بشرق أوغندا، وتوفي الرجل في منزله في 10 نوفمبر.

وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى التيقظ والحيطة والإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس يشتبه بها، ليتم أخذ الحيطة والإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة.

Fellow Ugandans, let's remain vigilant! if you have had contact with an Ebola case, do not run away, report to the nearest public health facility #EbolaOutbreakUG — Dr. Jane Ruth Aceng Ocero (@JaneRuth_Aceng) November 13, 2022

The brother, who is linked to the Rubaga cluster travelled to Jinja where he was ill for 10 days and passed on the 3rd November 2022. The confirmed fatal case also died at his home on 10th November and was buried on 12th November. — Dr. Jane Ruth Aceng Ocero (@JaneRuth_Aceng) November 13, 2022

Fellow Ugandans, let's remain vigilant! if you have had contact with an Ebola case, do not run away, report to the nearest public health facility #EbolaOutbreakUG — Dr. Jane Ruth Aceng Ocero (@JaneRuth_Aceng) November 13, 2022

المصدر: RT