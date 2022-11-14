كشف الصحفي كون كوغلين في صحيفة "تلغراف"، أن الغرب يخشى من أن ينتهي الأمر بالأسلحة الحديثة الموردة إلى أوكرانيا "في الأيدي الخطأ".

ووفقا للمقال: "الخوف من المكان الذي قد ينتهي به المطاف بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، حول مهمة تسليح قوات كييف إلى قضية حساسة. من ناحية، يعتزم الغرب تزويد أوكرانيا بوسائل تحقيق النصر، ومن ناحية أخرى، لا تريد لهذه الأسلحة أن تستخدم ضدها في المستقبل، سواء عسكريا أو مدنيا".

وأضاف، أصبحت هذه المعضلة الآن صعبة بشكل خاص بسبب "اليأس المتزايد للقادة الأوكرانيين" الذين يطالبون بالمزيد والمزيد من الإمدادات من الأسلحة الغربية، وحث الصحفي على "عدم إلحاق الضرر بالقوات المسلحة" من أجل تأمين الإمدادات العسكرية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي