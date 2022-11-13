إعلان حالة التأهب الجوي في سبع مناطق بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في سبع مناطق بأوكرانيا، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للتنبيهات الجوية التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في البلاد.

ووفقا للخريطة الإلكترونية، أعلنت حالة التأهب الجوي في كل من "بولتافا، ودنيبروبتروفسك، وخاركوف، ونيكولاييف وأوديسا وشيركاسي، وكيروفوغراد".

وبحسب الخدمة، فقد تم الإعلان أيضا عن الإنذار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعة خيرسون في داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف.

المصدر: نوفوستي