السلطات التركية توقف عمل وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية هجوم اسطنبول
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أفاد مراسلنا في تركيا أن وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية متوقفة عن العمل في تركيا على خلفية التفجير في مدينة اسطنبول الذي أسفر عن مقتل 6 وإصابة العشرات.
وأكد المراسل أن وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك) وغيرها، متوقفة في تركيا منذ ساعات بقرار من السلطات التركية.
وأضاف أن سبب وقفها يعود لمنع نشر مواد متعلقة بالهجوم في اسطنبول.
وقتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح في تفجير هز شارع تقسيم السياحي في اسطنبول.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الهجوم نفذته امرأة، فيما نشرت السلطات صورة للمشتبه بها.
المصدر: RT