برلماني ألماني يطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

دعا الرئيس المشارك لحزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، الاتحاد الأوروبي إلى إدراج فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال نوريبور في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" إن المحتجين "لم يعودوا يؤمنون بالإصلاحات التدريجية، لكنهم يرغبون بجمهورية إيرانية ديمقراطية مختلفة".

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ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات أولى" على طهران، مؤكدا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك تؤيد المزيد من الإجراءات التقييدية.

وأضاف "على الاتحاد الأوروبي أن يدرج الحرس الثوري الإسلامي، المصدر الرئيسي للقمع، في قائمته للإرهابيين".

وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عقوبات ضد 11 فردا و4 كيانات قانونية إيرانية، بما في ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية.

وكانت اضطرابات قد وقعت في إيران عقب جنازة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنها اعتقلت من قبل عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلفة بالتحقق من تطبيق القواعد الإسلامية بسبب ارتدائها الحجاب على نحو غير لائق، وأثناء الاستجواب أصيبت بنوبة قلبية ماتت على أثرها.

المصدر: نوفوستي