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تل أبيب تطلب من الإسرائيليين في تركيا البقاء في الفنادق عقب انفجار اسطنبول

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تل أبيب تطلب من الإسرائيليين في تركيا البقاء في الفنادق عقب انفجار اسطنبول
AP
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قال مسؤول أمني إسرائيلي إن التوصية الآن للإسرائيليين المتواجدين بتركيا هي البقاء بالفنادق حاليا حتى تتوضح الأمور، والإصغاء والانصياع لتعليمات الأمن التركي"، عقب انفجار اسطنبول.

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ونقل الإعلام العبري عن المسؤول الأمني قوله: "يجب إبلاغ الأقارب عن مواقع الرحلات التي يذهبون إليها، وتجنب النشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقع تواجدهم، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والحفاظ على اليقظة، وإخفاء الهوية الإسرائيلية، وعدم ركوب مواصلات مجهولة وغيرها.. نحن نحدد بأن تحذير السفر الى تركيا في المستوى 3، وهذا مستوى متوسط، ونتيجة لذلك نوصى بتجنب السفرات غير الضرورية". 

هذا وأفادت القناة "13" العبرية بأن إسرائيل بعثت رسالة إلى الأتراك عن استعدادها للمساعدة بالتحقيق بالحادث. 

وأعلنت السلطات التركية مساء اليوم الأحد عن ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى، وإصابة العشرات بجروح.

المصدر: "I24"

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