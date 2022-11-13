السفارة الروسية لدى أنقرة تعرب عن تعازيها في ضحايا انفجار اسطنبول

أعربت السفارة الروسية في تركيا عن تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول.

وقالت السفارة على "تويتر": "علمنا ببالغ الأسى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول، نعرب عن خالص تعازينا لذوي الضحايا وللشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وصرحت القنصلية الروسية في وقت سابق أنه "بحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى القنصلية العامة، لا يوجد مواطنون روس بين الضحايا".

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

المصدر: تاس