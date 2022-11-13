مولدوفا.. المعارضة تصف السلطات بأنها "أعداء الشعب" (فيديو)

خرج أنصار حزب "شور" المولدوفي المعارض الأحد في مظاهرة مناهضة للحكومة في كيشيناو بتماثيل من الورق المقوى لمسؤولين حكوميين وبلافتات مكتوب عليها "عدو شعب مولدوفا".

ونظم أنصار حزب شور احتجاجا آخر اليوم الأحد في العاصمة المولدوفية أمام مبنى الإدارة الرئاسية.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة الدستورية، حيث بدأت مسيرة عبر شوارع وسط مدينة كيشيناو.

وبحسب المنظمين، شارك حوالي 60 ألف شخص في المظاهرة المناهضة للحكومة.

وتوقف المتظاهرون خلال المسيرة أمام مباني وزارة الزراعة ووزارة البنية التحتية ومجلس النواب والإدارة الرئاسية ووزارة العدل والمحكمة الدستورية والمكتب العام لمكافحة الفساد.

وأمام كل مبنى، تم وضع تمثال من الورق المقوى لرئيس المؤسسة عليه لافتة كتب عليها "عدو شعب مولدوفا"، وفي وقت لاحق، تم ازالة هذه اللافتات من قبل الشرطة.

وكانت الاحتجاجات سلمية دون اشتباكات مع الشرطة، ويعتزم المنظمون الخروج في مظاهرة مناهضة للحكومة مرة أخرى يوم الأحد 20 نوفمبر.

وينظم حزب "شور" الذي انضم إليه الحزب الشيوعي المولدوفي احتجاجات في كيشيناو منذ منتصف سبتمبر.

ويعرب المتظاهرون عن غضبهم من الزيادة غير المسبوقة في أسعار الغاز وموارد الطاقة الأخرى والغذاء، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة.

ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار العشرين عاما الماضية، بلغ في سبتمبر 33.97 بالمئة على أساس سنوي.

وتظهر استطلاعات عديدة أن حوالي 60 بالمئة من سكان البلاد يشككون في قدرة حزب العمل والتضامن الحاكم على البقاء في السلطة لمدة ثلاث سنوات أخرى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويشعر حوالي 70 بالمئة من سكان مولدوفا بخيبة أمل من سياسة السلطات ونحو 65 بالمئة يؤيدون فكرة تغيير الحكومة.

المصدر: نوفوستي