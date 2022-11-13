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إيران.. الحكم بإعدام شخص ضالع بـ "أعمال الشغب" على خلفية الاحتجاجات

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إيران.. الحكم بإعدام شخص ضالع بـ
AP
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قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص مدان بالضلوع بارتكاب "أعمال شغب" بطهران، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

ووفقا لموقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية: "صدر حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجهت إليه تهم اضطراب النظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والحرابة والإفساد في الأرض".

وصدر الحكم خلال محاكمة متهمين بـ "المشاركة في أعمال شغب في محافظة طهران".

وأوضح الموقع، أن أحكاما بالسجن صدرت بحق خمسة متهمين آخرين، وأن كل الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف.

المصدر: أ ف ب

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