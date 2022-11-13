مئات الآلاف في احتجاجات إسبانيا.. فيديو

احتجاجا على ما وصفوه سياسة الرعاية الصحية لرئيسة حكومة "مجتمع مدريد المستقل" إيزابيل أيوسو، وتحت شعار "مدريد تنهض باسم الصحة العامة"، احتشد مئات الآلاف في شوارع العاصمة مدريد.

وذكر مراسل "نوفوستي" اليوم الأحد، دعوة نقابات العاملين في المجال الطبي والأحزاب السياسية اليسارية ومختلف الفئات الاجتماعية لتنظيم هذا الاحتجاج، حيث قدّر عدد المتظاهرين بأكثر من 650 ألفا.

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من جهتها، زعمت الحكومة نزول حوالي 200 ألف شخص فقط إلى الشوارع.

يشار إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورنا، ظهر هناك نقص في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى أثر ذلك، تعرّضت حكومة مدريد الإقليمية بقيادة إيزابيل أيوسو في السنوات الأخيرة لانتقادات شديدة من حزب الشعب لليمين الوسط.

بدورها، تنفي السياسية أيوسو وجود نقص في الكوادر الطبية مدّعية أن الأحزاب اليسارية تقوم بتنظيم احتجاجات وإضرابات قبل الانتخابات البلدية والإقليمية لعام 2023.

يشار إلى أن مطالب المحتجين تتمثل في ضرورة زيادة ميزانية الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التوسع في أعداد الموظفين على اختلاف فئاتهم المهنية.

كما يعبّر المحتجون عن اعتقادعم بأنّه على الرغم من أن مدريد هي المنطقة الإسبانية ذات الدخل الأعلى للفرد فيها، إلا أنّ الحكومة المحلية تنفق فيها أقل المبالغ المخصّصة للفرد الواحد في إسبانيا على الرعاية الصحية الأولية.

المصدر: نوفوستي