بيلوسي: بايدن رئيس عظيم ويجب أن يترشح لولاية ثانية

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بدعمها لمشاركة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ووصفت الترشيح المحتمل لدونالد ترامب بـ "الخبر السيئ" للبلاد.

ومن المقرر أن يصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "إعلانا مهما" الثلاثاء المقبل، ووفقا لبايدن فإنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه، لكنه سيتخذ قرارا نهائيا بحلول أوائل العام المقبل بعد التشاور مع أسرته.

وقالت بيلوسي لشبكة "ABC" عند سؤالها عما إذا كان بايدن يجب أن يترشح لولاية ثانية: "أعتقد ذلك.. لقد كان رئيسا عظيما ولديه قائمة كبيرة من الإنجازات ليخوضها".

ونسبت بيلوسي الفضل للرئيس بايدن في خلق 10 ملايين وظيفة، والتغلب على جائحة كورونا، والتصميم على مكافحة أزمة المناخ.

وقالت عن ترامب، الذي عزله مجلس النواب مرتين، إنه ليس "قوة من أجل الخير" وإن محاولة ترشحه الرئاسية المحتملة هي "أنباء سيئة" للولايات المتحدة.

واتهمت ترامب بتقويض الثقة في النظام الانتخابي ورفض القيم الديمقراطية وحماية "الغرباء" في الانتخابات.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تميل بيلوسي في البيئة الجمهورية إلى إلقاء اللوم على ترامب ومرشحيه في نتائج انتخابات الكونغرس النصفية، حيث لم تتحقق توقعات بفوز مقنع على الديمقراطيين.

واحتفظ أعضاء حزب بايدن بالسيطرة على مجلس الشيوخ، ووفقا لبيلوسي، لا يزال لديهم فرصة للفوز بأغلبية في مجلس النواب.

المصدر: نوفوستي