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الخارجية الأردنية تتابع أوضاع رعاياها في تركيا بعد انفجار اسطنبول

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الخارجية الأردنية تتابع أوضاع رعاياها في تركيا بعد انفجار اسطنبول
Legion-Media
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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع أوضاع الأردنيين بعد انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية.

وصرح مصدر في الوزارة، بأن غرفة العمليات تنسق مع السفارة الأردنية لدى تركيا لمعرفة أوضاع الأردنيين في المدينة.

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وأضاف أن السلطات التركية لم تبلغ عن أي معلومات حول إصابة أي أردني حتى الآن.

وأكد محافظ اسطنبول في وقت سابق وقوع قتلى وجرحى في انفجار بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية.

وكشفت وسائل إعلام تركية، عن وقوع انفجار في منطقة تقسيم في وسط مدينة اسطنبول.

المصدر: عمون

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