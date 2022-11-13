السلطات التركية تحظر نشر أنباء عن انفجار اسطنبول

فرض المجلس الأعلى للبث التلفزيوني والإذاعي في تركيا، حظرا مؤقتا على نشر أي تقارير مصورة من موقع الانفجار وسط اسطنبول.

وقال المجلس في بيان نشر على "تويتر": "بما يتعلق بالانفجار في اسطنبول، تم فرض حظر على البث من مكان الحادث. نلفت انتباه جميع مؤسساتنا الإعلامية إلى ذلك".

ووفقا للسلطات التركية وضبط إنفاذ القانون يجري دراسة فرضية وجود "هجوم إرهابي"، بعد الانفجار الذي وقع في وسط المدينة.

وبعد الانفجار قامت الشرطة بإغلاق مداخل ومخارج شارع الاستقلال حيث وقع الانفجار وتم إجلاء السكان من الشوارع، وتقوم الطواقم الطبية بتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين.

المصدر: وكالات