الخارجية الإسرائيلية : لا يوجد إصابات بين إسرائيليين جراء انفجار اسطنبول

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه لا يوجد مصابين من البلاد جراء انفجار شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول التركية.

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وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد حققت في صحة التقارير التي تتحدث عن سقوط إصابات في صفوف الإسرائيليين جراء الانفجار في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول التركية.

وكان مراسل RT قد أفاد بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار يرجح أنه انتحاري، في شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية.

وقال المراسل إنه تم تسجيل 6 وفيات و53 إصابة لحد الآن بعضها خطيرة جدا، مشيرا إلى أن الشارع المشهور بكونه وجهة السياح المحببة في المدينة، كان مزدحما جدا لحظة الانفجار.

المصدر: "RT + "I24