السلطات الأمريكية: ستة قتلى في حادث تصادم الطائرتين في تكساس

أعلن قاضي مقاطعة دالاس كلاي جينكينز، مصرع ستة أشخاص في حادث تصادم طائرتين خلال عرض جوي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة.

وكتب جينكينز على "تويتر": "وفقا للطبيب الشرعي في مقاطعة دالاس، لقي ستة أشخاص حتفهم في معرض وينغز الجوي يوم أمس".

وأضاف أن الجهات المختصة تحقق في الحادث وتقوم بالتعرف على الجثث.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "ABC News" أن قاذفة أمريكية من طراز B-17 تحطمت بعد اصطدامها بطائرة أخرى في معرض دالاس الجوي، وسقط حطام القاذفة على طريق سريع قريب.

المصدر: نوفوستي