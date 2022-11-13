وصول الرئيس الأميركي إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، إلى جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تجمع قادة أكبر قوى اقتصادية في العالم.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن يوم الاثنين مع نظيره الصيني شي جين بينغ ولقاءات ثنائية أخرى قبل المشاركة في القمة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن بايدن خلال كلمة ألقاها في قمة شرق آسيا في بنوم بنه، أكد على أن الولايات المتحدة ستنافس الصين مع ضمان عدم تحول هذه المنافسة إلى صراع.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن سيبحث في المحادثات المقبلة مع نظيره الصيني استعداد واشنطن للعمل مع بكين في المجالات التي تتوافق فيها مصالح البلدين.

المصدر: وكالات