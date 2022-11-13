سوليفان: إدارة بايدن لا تنوي تقليص المساعدات لكييف

صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديها خطط لتقليص المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي دوري: "نحافظ على إمدادات المساعدة الأمنية لأوكرانيا بشكل مستقر".

يذكر أنه في نهاية أكتوبر، بدأت الشرطة الجنائية المركزية في فنلندا تحقيقا في تقارير عن وقوع أسلحة قدمت إلى كييف في أيدي مجرمين محليين.

كما حذرت روسيا الغرب مرارا من مغبة وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية، التي قد تستخدمها بالدرجة الأولى في إسقاط طائرات الركاب الأوروبية والأمريكية حول العالم.

المصدر: نوفوستي