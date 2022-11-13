ساليفان: واشنطن وسيئول وطوكيو سترد على التجربة النووية لكوريا الشمالية

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بأن واشنطن وسيئول وطوكيو تعمل على وضع استجابة منسقة على التجربة النووية المحتملة لكوريا الشمالية.

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وقال ساليفان في مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في طريقه من كامبوديا إلى إندونيسيا، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبي يون سيوك يول بحثوا في قمة ثلاثية في كامبوديا استجابتهم المشتركة على التجربة النووية المحتملة لكوريا الشمالية وأصدروا تعليمات للعمل على تفاصيل هذه الاستجابة.

وأوضح: "أعتقد أنني قلت لا أنوي كشف (محتوى) هذه الاستجابة، لأنه من المهم أن نترك مساحة (للبلدان الثلاثة) للتنسيق بشأن العناصر المختلفة التي ستضم الأمن والاقتصاد وبالطبع (المكون) الدبلوماسي".

المصدر: تاس