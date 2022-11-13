إعلام: أكثر من 40 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا منذ بداية العام

وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى بريطانيا منذ بداية هذا العام، عبروا القناة الإنجليزية في قوارب، وفقا لتقارير سكاي نيوز، نقلاً عن بيانات من وزارة الدفاع في البلاد.

وذكرت القناة نقلا عن بيانات وزارة الدفاع البريطانية أن "972 شخصا عبروا يوم السبت على 22 قاربا ليرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين عبروا منذ بداية عام 2022 إلى الآن 40885 شخصا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الغارديان أنه في سبتمبر تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية العام عبر القناة الإنجليزية الرقم لعام 2021 بأكمله.

وغالبا ما يبحث المهاجرون غير الشرعيين عن أي فرصة لعبور القناة الإنجليزية (من جهة فرنسا) وينتهي بهم الأمر في المملكة المتحدة حيث ينجذبون من خلال برنامج اجتماعي، وإمكانية الحصول على وضع اللاجئ والمساعدة المالية.

المصدر: نوفوستي