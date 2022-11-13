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وصول لافروف إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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وصول لافروف إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى جزيرة بالي الإندونيسية حيث سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في 15-16 نوفمبر الجاري.

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وجرت مراسم استقبال وزير الخارجية الروسية في بالي برفقة الرقصات التقليدية الإندونيسية بالأزياء الوطنية، وقرع الطبول.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، بأن الوفد الروسي برئاسة لافروف سيقدم في قمة مجموعة العشرين عددا من المبادرات المحددة فيما يتعلق بأمدادات موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة الروسية.

المصدر: نوفوستي

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