بايدن: نجاح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية جعلني في موقف أقوى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى، مضيفا: "أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين".

وصرح بايدن بذلك في بنوم بنه حيث حيث يشارك في قمة "آسيان" مؤكدا بأنه بات في موقع "أقوى".

وأضاف بعد فوز حققه الديمقراطيون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي "أشعر أنني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين".

وفي ما يتعلق بلقائه نظيره الصيني، شي جين بينغ، قال بايدن: "أعرف شي جين بينغ، وهو يعرفني"، مضيفا أنهما دائما ما كانا يُجريان "محادثات صريحة".

وأضاف بايدن: "لدينا القليل جدا من سوء الفهم. علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر".

ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعا غدا الاثنين للمرة الأولى منذ تسلم بايدن منصب الرئاسة.

المصدر: أ ف ب