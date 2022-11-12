خفر السواحل الفرنسي ينقذ أكثر من 140 مهاجرا غير شرعي حاولوا عبور المانش

أنقذ خفر السواحل الفرنسي أكثر من 140 مهاجرا في مياه القناة الإنجليزية "بحر المانش"، وذلك خلال محاولتهم دخول المملكة المتحدة بصورة غير شرعية على متن قوارب.

وأعلن ذلك، يوم السبت، محافظ المنطقة وبحر الشمال، مشيرا إلى أن المركز الإقليمي لرصد العمليات والإنقاذ تلقى أول رسالة عن وجود قارب في محنة مساء يوم 11 نوفمبر، ونتيجة لعملية الإنقاذ، تم إخراج 40 مهاجرا من الماء.

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كما تم اكتشاف وجود زورقين آخرين في صباح يوم 12 نوفمبر. حيث نجح أحدهما في إنقاذ 52 مهاجرا والآخر 50 مهاجرا.

وبذلك، تم نقل جميع المهاجرين غير الشرعيين المعرضين للخطر إلى ميناء كاليه، حيث تم تسليمهم إلى شرطة الحدود.

يشار إلى أن باريس تكافح إلى جانب لندن، منذ عدة سنوات مع مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية وباس دي كاليه في قوارب مطاطية أو محلية الصنع للوصول إلى المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من جهود السلطات، إلا أن أعداد اللاجئين مستمرة في التزايد. ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 25 ألف شخص إلى الساحل البريطاني من فرنسا عبر القناة الإنجليزية.

المصدر: تاس