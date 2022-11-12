غروسي يتحدث عن سبب دفع مصر أموالا ضخمة لإنشاء محطة الضبعة النووية

تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن سبب دفع مصر أموالا ضخمة لإنشاء محطة الضبعة النووية.

وخلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح غروسي أن "مشروع الضبعة يسير بصورة جيدة"، مضيفا: "هذه المرة لم يتح الوقت لي زيارتها، ولكنني أخطط للعودة مرة ثانية للزيارة".

وأشار إلى أن عمليات الإنشاء "تسير بشكل جيد"، معربا عن سعادته لأن "دولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر سيكون لديها محطة طاقة نووية".

واستطرد غروسي: "عندما تمتلك مصر محطة نووية ستكون بمثابة تطور رائع للبلد، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لنا أيضا، لأنه عندما تصبحون دولة نووية فإنكم ستعملون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدى الحياة، لذلك أنا سعيد".

وعلى سؤال: "بعض الناس يقولون..إننا في أزمة اقتصادية، فلماذا ندفع كل هذه الأموال ولماذا نقترض كل هذه الأموال لصالح هذا المشروع؟ رد غروسي قائلا: "بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، هو استثمار كبير في رؤوس الأموال في البداية، وبمجرد امتلاكها تصبح مستقرة وتعطي طاقة كثيفة وآمنة"، متابعا: "من هنا كان اهتمام أوروبا وأماكن أخرى بالطاقة النووية، لأنها توفر الاستقرار وتعطي حسب قول الخبراء ما يسمى بالأساس، ومعها يمكن أن تحصل على مزيد من الطاقة المتجددة أو الغاز أو أشياء أخرى، ولكن الطاقة النووية بمجرد تشغيلها لا يمكن إيقافها وهي فعالة للغاية، لذلك أعتقد أنه بتنفيذ هذا المشروع سيكون لمصر قوة أكبر ومزيج متنوع من الطاقة".

المصدر: "المصري اليوم"