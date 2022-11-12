قطع مبرمج للتيار الكهربائي في كييف و7 مناطق في البلاد

تقرّر اللجوء إلى قطع تغذية التيار الكهربائي اليوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف بالإضافة إلى 7 مناطق أخرى في البلاد.

وجاء في بيان لشركة الطاقة الحكومية "أوكرينيرغو" على قناتها في "تليغرام": "بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، ستبدأ الانقطاعات المخطط لها اعتبارا من الساعة 00:00 حتى الساعة 24:00 في كل من: كييف وريف كييف، تشيرنيهيف، تشيركاسي، جيتومير، سومي، خاركيف، بولتافا".

وبالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لعمليات الإغلاق في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من دونباس، كما من المحدّد أنه في مناطق أخرى من أوكرانيا لا توجد أي خطط لعمليات قطع للتيار.

الجدير بالذكر أنه في يوم أمس السبت، شهدت إمدادات الطاقة في تلك المناطق قيودا على عملها.

كما أنه في أيام الأربعاء والخميس والجمعة، كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: تاس