وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الهجمات التي تشنها القوات الروسية على قوات كييف في إقليم دونباس بأنها "جحيم".

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو: "الهجمات الروسية في دونيتسك. إنها مجرد جحيم. هناك معارك وحشية يومية بشكل لا يصدق".

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وأعلن نائب قائد اللواء السلافي الأول، أوليغ غورلينكو، في وقت سابق هروب قوات كييف من بلدة أوبيتنوي جنوبي مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية بعد حصار طويل من قبل القوات الروسية.

كما أكد قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، سابقا تطهير بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل. وأكد أن قواته تواصل تقدمها في عدة مناطق.

المصدر: نوفوستي