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تركيا تعزي مصر

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تركيا تعزي مصر
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وجهت الخارجية التركية مساء اليوم السبت، التعزية للقاهرة، في مصرع 20 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب بمحافظة الدقهلية شمالي مصر

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وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية: "علمنا ببالغ الحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح في حادث الحافلة الذي وقع يوم 12  نوفمبر في مدينة الدقهلية بمصر".

وتابعت: "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم ، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق وجمهورية مصر العربية ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وشهدت محافظة الدقهلية اليوم حادثا مأساويا تمثل بانقلاب حافلة في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي، مركز أجا بالمحافظة المذكورة، حيث أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة آخرين.

المصدر: RT

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