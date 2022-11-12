إسلام آباد: ولي العهد السعودي يرجئ زيارته إلى باكستان
AP
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أرجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم السبت، زيارته إلى باكستان.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، في بيان مقتضب صدر بهذا الصدد، أن الزيارة قد تم تأجيلها.
وقالت: "سيتم الانتهاء من المواعيد الجديدة بشكل متبادل بين الجانبين".
وتلقى ولي العهد دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال محادثة هاتفية في سبتمبر.
كانت هذه أول زيارة لولي العهد السعودي لباكستان بعد تغيير الحكومة في باكستان في أبريل من هذا العام.
المصدر: thenews.com.pk