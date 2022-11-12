الرئيسان الروسي والإيراني يبحثان في اتصال هاتفي التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا هاتفيا قضايا التعاون المتبادل في المجالين السياسي والاقتصادي، ودعيا لتكيف الاتصالات بين البلدين.

ووفقا لبيان الخدمة الصحفية: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي، ناقشوا خلالها بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

واتفق رئيسا الدولتين على تكثيف الاتصالات بين الإدارات الروسية والإيرانية.

المصدر: نوفوستي