معهد بريطاني يشير إلى سلاح روسي يشكل تهديدا كبيرا للقوات الأوكرانية

أكد متخصص بريطاني أن هناك تهديدا خطيرا يتربص بالقوات الأوكرانية في مواجهة سلاح الجو الروسي، حيث أن التقليل من أهمية قوة هذا السلاح قد تكون خطأ فادحا.

وأشار المتخصص في المعهد الملكي البريطاني المشترك للدراسات الدفاعية RUSI، جاستين برونك، في مادة خاصة بـ"The Spectator"، إلى أنّه يجب على الدول الغربية التي تدعم كييف، ألّا تنسى أن هناك تهديدا خطيرا للقوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة سلاح الطيران العسكري الروسي.

ولفت الخبير البريطاني في إشارة إلى الدراسات التي أجراها المعهد البريطاني، إلى أنّ الطائرات الروسية تتمتع بمزايا، سببت الخسائر الجسيمة التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

وهنا تحدّث برونك عن معدات الرادارات، والتي تتمتع بمدى أكبر من الطرازات القديمة التي تعمل في أوكرانيا.

وبحسب الخبير أيضا، فإن هناك خطرا يأتي بشكل خاص من المقاتلين الذين يمتلكون صواريخ بعيدة المدى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستراتيجية التي يتبعها الطيارون الروس تثير المخاوف، فهم يستخدمون مهاراتهم بكفاءة في ساحة المعركة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أن مقاتلة روسية أسقطت حوامة "مي-8" أوكرانية في منطقة زابوروجيه.

المصدر: Lenta.ru